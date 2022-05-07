Olay, 5 Mayıs Perşembe akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı.

14 yaşındaki B.A., markette oturan kuzeninin eline kolonyayı döktükten sonra çakmak çaktı. Bu sırada kuzeninin eli tutuşmaya başladı.

Eli alevler içinde kalan kişi, bir yandan alevleri söndürmek isterken bir yandan da refleksle kuzeni olan B.A.’ya tepki gösterdi. Elinin bir kısmında yanma meydana gelen kişi, dondurma ile elini soğutmaya çalıştı.

Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A., daha sonra dükkâna gelerek kuzeninden özür diledi.