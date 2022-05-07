Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 978'inci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 285'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başarırken, diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

Bir Anneler Günü'ne daha çocuklarının özlemiyle giren anneler, evlatlarından gelecek müjdeyi bekliyor.

"Anneler Günü bizim için acı ve kederi ifade ediyor"

Ellerinde fotoğraflarıyla evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Necibe Çifçi, tek isteğinin 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat'a kavuşmak olduğunu söyledi.

Oğlundan ayrı olduğu için Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini belirten Çifçi, dağa kaçırılmadan önce oğlunun her Anneler Günü'nde kendisine çiçek ya da hediye aldığını belirtti.

Çifçi, ondan ayrı her Anneler Günü'nde oğlunun aklına geldiğini dile getirerek, oğluna kavuştuğunda Anneler Günü'nü mutlu ve huzurlu geçireceğini anlattı.

Oğluna seslenen Çifçi, "Oğlum yeter artık dön. Anneler Günü bizim için acı ve kederi ifade ediyor. Oğlum inşallah gelirsin de Anneler Günü'nde bana çiçek alırsın. İşte annen o gün mutlu olur. Sana sarılırım, seni öperim. İşte o gün annenin günü olacaktır." dedi.

"Bana en güzel hediye oğlumun gelmesi"

Oğlu Bayram için eylem yapan anne Ayten Elhaman ise çocukların annelerinin yanında olması gerektiğini belirtti.

Çocuğuna kavuşmadığı sürece Anneler Günü'nün acı dolu geçeceğini dile getiren Elhaman, "Anneler Günü benim için hiçbir şey ifade etmiyor çünkü oğlum burada değil." ifadesini kullandı.

Elhaman, oğlunun bir Anneler Günü'nde kendisine aldığı ayakkabıya her baktığında onu hatırladığına değinerek, "Oğlum 5 Anneler Günü geçti, sana hasret kaldım. Seni burada bekliyorum. Bana en güzel hediye oğlumun gelmesi. Küçükken ilk hediye olarak bana şiir yazmıştın. 'Anne seni daima seveceğim, Anneler Günü'nde sürekli sana hediyeler alacağım.' diyordun. Bir anne için en güzel hediye evladının iyi ve sağlıklı olması. Oğlum seni bekliyorum, hiçbir zaman burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

"Yanıma gelirsen dünya benim olur"

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Taşçı, oğlu yanında olmadığından her Anneler Günü'nü gözü yaşlı geçirdiğini anlatarak, "Anneler Günü'nde tüm çocuklar annelerinin yanında, ellerini öpüyor. Faruk benim yanımda değil, kokusunu alamıyorum. Anneler Günü'nde bana aldığı ayakkabı vardı, bu günde ondan bana kalan sadece odur. Oğlum benim için en büyük hediye sensin. Yanıma gelirsen dünya benim olur." diye konuştu.

"Kim gelip elimi öpecek?"

Anne Nadire Çakan da oğlu Muhammed için eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çakan, "Anneler Günü'nde kim gelip elimi öpecek? Gel, annenin elini öp, annen de senin gözlerinden öpsün. Gel devlete teslim ol, devletimiz güçlü. Seni bekliyorum." ifadesini kullandı.