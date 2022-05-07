Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarp'ta 8 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştu.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, burada yoğunluğa neden oldu.
Tır şoförleri, bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını bekliyor.
Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 8 kilometreye ulaştı.
Etiketler: Sınır Güvenliği
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