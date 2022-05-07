Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekeri çıkan ATV takla attı: Anne ve kızı yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekeri çıkan ATV'nin takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nadjet Dıne isimli Fransız turistin kullandığı ATV, sol arka tekerinin çıkması sonucu takla atarak yolun sağ tarafına devrildi.
Kazada, ATV’yi kullanan Fransız turist Nadjet Dıne ile ATV’de yolcu olarak bulunan kızı Lamie Dıne yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kamyon kasasındaki çuvallar yola savruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz