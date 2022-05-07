Yıllar geçti, mutfaklarda bakır ve tahta kapların yerini plastik malzemeler aldı. Eski lezzetler yok oldu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kırgeriş köylüleri zamana direndi. Yoğurt başta olmak üzere yiyeceklerini tahta kaplarda kullanmaya devam etti. Köy sakinleri ladin ağacını yontarak külek adı verilen tahta kovalar yaptı.

Bir köyün geçim kaynağı

Külek Ustası Ergün Gündüz, "Buna süt koyuluyor, yoğurt oluyor yani mayalanıyor. Soğuk tutmasını önlüyor. Yazın özellikle sıcak olduğu için bu soğuk tutuyor. Ladin ağacından yapılıyor. Yapıp satıyoruz. Geçim kaynağımız bundan" dedi.

Külekte saklanan yoğurt daha lezzetli oluyor. Daha uzun süre saklanabiliyor.

İsmet Sevindik isimli usta ise, "Benim babam usta, dedem usta. Yayık ustası, külek ustası. Biz de onlardan öğrendik. Bu zamana kadar yaptık, çalıştık. Buna öğrettik şimdi o benden daha usta oldu. Nazar değmesin. Ben de ustayım ama o daha çok inceliyor" açıklamasını yaptı.

Kırgeriş köyünde her evin altında bir marangozhane bulunuyor.

Sipariş üzerine çalışan bir usta günde 4 külek yapabiliyor.