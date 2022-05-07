Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haliç Tersanesi’nde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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