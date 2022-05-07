Mayıs ayının ilk haftası geride kaldı...

Ancak hala soğuk hava kendini hissettirmeye devam ediyor.

"Hala yorganla yatıyoruz. Gördüğünüz gibi saçlarımızda bere var. Mayıs ayı geldi, güneşlenelim dedik ama ne mümkün."

Mayıs ayında kar sürprizi

Kuzey yarım kürede son 14 yılın en soğuk günleri yaşanırken Sivas, Amasya, Tokat ve Ardahan'da da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Uzmanlara göre kışın bu yıl bu denli sert geçmesinin en önemli nedenlerinden biri güneşteki patlamaların sayısının azalması. Güneşteki patlamaların sayısı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her 11 yılda bir güneşteki patlamalar maksimuma çıkar sonra minimuma düşer, patlama sayıları ve alansal büyüklüğü arttıkça biz daha çok enerji alırız daha çok enerji demek daha çok ısınma demek" açıklamasını yaptı.

"Dünyayı saran partiküller soğumaya sebep oluyor"

Uzmanlara göre Büyük Okyanus'taki Tonga Yanardağı'nın faaliyete geçmesi de havanın soğumasında belirleyici oldu.

"Ocak 15'te 50 kilometreye varan bir püskürtmeyle uyanmıştır ve Alaska'dan, 10 bin kilometreden bu ses duyulmuştur. Tabi bu patlama sonucunda dünyamızın etrafını bu partiküller sarıyor ve bunlar güneşten gelen enerjiyi azaltıyor ve soğumaya neden oluyor."

Uzmanlar soğumayla okyanuslardaki buharlaşmanın azaldığını, bunun da küresel boyutta kuraklığa yol açtığını belirtiyor.

Haber: Bülent Güler

Kamera: Ahmet Karaahmetoğlu