Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Bakacakkadı mevkisi Dereköseler yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşım bir süre aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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