Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada köy muhtarı öldü iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan silahlı kavgada Çanakçı köyü muhtarı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Çanakçı köyünde muhtar Fahrettin Yıldırım ile göçer sürü sahipleri arasında merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada muhtar Yıldırım ile Barış Mehmet Yıldırım ve Ekrem İnce silahla vurularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine arazinin engebeli olmasından dolayı bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılan yaralılardan muhtar Yıldırım, yolda hayatını kaybetti.
Ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alındı.
Etiketler: Elazığ Bireysel Silahlanma Kavga
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