Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suyu azalan Kadıköy Barajı'nın tasarrufu sağlanacak
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinin de içme suyunu karşılayan Kadıköy Barajı'nın doluluk oranı azaldı. Baraj için tasarruf tedbirleri kararı alınacak.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, barajda incelemelerde bulundu.
Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kadıköy Barajı'nın doluluk oranındaki tehlikenin dikkat çektiğini belirtti.
Hafta başında su tasarrufuna yönelik toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları söyledi:
"Yaz döneminde uygulamaya koyacağımız tasarruf tedbirlerini 9 Mayıs Pazartesi 09.30'da kaymakamlığımız ile duyuracağız. Vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz. Su oranındaki azlık yaz sezonunda su tasarrufunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor."
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