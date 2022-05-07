Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araçla dereyi geçmeye çalışırken mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi aracıyla dere yatağından geçerken, açılan baraj kapaklarıyla debisi yükselen suyun ortasında mahsur kaldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti.
Bu sırada aracıyla dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.
Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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