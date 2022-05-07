Bir Mimar Sinan eseri, Cenab-ı Ahmet Paşa Camii...

Klasik Osmanlı mimarisinin Ankara'daki tek temsilcisi. Yapımı 1565 yılında tamamlanan cami, asırlara meydan okuyor.

Yüzyıllardır ezan sesi yükseliyor

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Anadolu Beylerbeyliği yapan Cenab-ı Ahmet Paşa'nın isteğiyle yaptırılan cami, çok bilinmese de başkentteki tek Mimar Sinan eseri. Sinan'ın mirası camide yüzyıllardır ezan sesi yükseliyor.

Cami hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Murat Yıldırım, "Cami, merkezi kubbeli beden duvarları üzerine yükselen tek bir kubbeyle örtülü. Kara planlı ve Ankara taşından yapılmış bir cami. Üç kubbe ile örtülü" dedi.

Süslemelerden kaçınılmış

Caminin dış tasarımı sade olsa da klasik Osmanlı süslemeleri göze çarpıyor. Caminin içinde de aşırı süslemeden özenle kaçınılmış. Mihrap, minber ve müezzin mahfilinde Ankara taşı ile sade bir işçilik tercih edilmiş.

Caminin bahçesinde aynı dönemde yapıldığı düşünülen türbe ve mevlevihane de bulunuyor. Tarihçiler bu bilgilere dayanarak caminin tek başına tasarlanmayıp bir külliye fikriyle yapıldığını düşünüyor.

"Burada Cenab-ı Ahmet Paşa'nın türbesi var. Bugün ayakta olmayan bir çeşmesi ve bir mevlevihane ile burası aslında bir külliye hüviyetinde."

Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, yapılışından bugüne geçirdiği 4 büyük tadilatla ilk günkü gibi ayakta.



Haber: Semih Kılıç

Kamera: Yusuf Enes Özmen