Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde akşamın ilk saatlerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.
Karadeniz-Gerede Bağlantı Yolu'nda görülen trafik yoğunluğu Dörtdivan, Yeniçağa, Çaydurt, Bolu, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor.
İstanbul yönüne giden araçlar nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede ve Yeniçağa kesimlerinde de kısmi yoğunluk yaşanıyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Ramazan Bayramı Trafik
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