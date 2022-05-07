Kızılay ve Kızılhaçın dünya çapındaki yardım çalışmalarından seçilen 26 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ve İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan katıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ev sahipliğindeki serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Başkanı Kınık, dünya çapında iyilik öykülerinin sergilendiğini söyledi.

"Kızılay ve Kızılhaç Günü, iyiliği yaymaya çalışanların günüdür"

Her fotoğrafın farklı bir iyilik öyküsünü resmettiğine vurgu yapan Kınık, şunları kaydetti:

"Kızılay ve Kızılhaç Günü, dünyanın bütün ülkelerinde, coğrafyalarında dil, din, ırk, coğrafya ayırt etmeksizin aynı değerlerle, aynı hedeflerle ve aynı vizyonla hareket eden gönüllü iyi insanların, iyiliği yaymaya çalışanların günüdür. Bugün 15 milyon aktif gönüllüsü ile dünyanın 192 ülkesinde savaşlarda, kıtlıklarda, yoksulluklarda, COVID-19 gibi küresel pandemilerde çalışan, insanlığın ızdırabını dindirmek için faaliyet gösteren milyonlarca gönüllümüz, yüz binlerce profesyonel çalışanımız, yine yüz binlerce şubemiz var.

Ulusal cemiyetlerimizin birimleri bugün kendi çabalarıyla gurur duyuyorlar. Burada 26 farklı ulusal cemiyetten iyilik öyküsünü sergiliyoruz. Her birinin farklı hikayeleri, anlatıları var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var. Sizler de burayı ziyaret ettiğinizde kendi ülkelerinizin, gönüllülerinizin hikayelerini göreceksiniz. Burası bu hafta boyunca ziyarete açık olacak."

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Mardini ise gönüllülerin, yeri geldiğinde cephenin en önünde, sellere, kuraklığa, depreme, doğal ve teknolojik afetlere karşı erkek, kadın ve çocukları koruduğunu anlattı.

Mültecileri korumanın da görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Mardini, "Bu noktada Ukrayna'da yaşanan uluslararası çatışma sonucunda Ukrayna Kızılhaçı, diğer Kızılhaç ve Kızılaylar, Türk Kızılay, IFRC ve ICRC güçlerini birleştirerek bir fark yaratmaya çalışıyor" dedi.

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Büyükkaytan da dünyaya yayılan bu kuvvetli ışığın hikayesinin anlatılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Büyükkaytan, "Dünyanın dört bir yanından gelenlere ev sahipliği yapan havalimanımızda, tüm dünyada insanlık adına yaptığı çalışmalarla bizleri gururlandıran, Türk insanının merhamet ve iyilik duygularının temsilcisi Türk Kızılayın ve Kızılhaçın çalışmalarını buluşturuyor olmak, bizler için değerli ve bir o kadar da anlamlıdır" sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, bir hafta süreyle İstanbul Havalimanı giden yolcu katında ziyaret edilebilecek.