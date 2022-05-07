Çatalzeytin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede dün aşırı yağışların etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

"5 köyümüzün yolu kapanmıştır"

Bugün bazı basın organlarında yer alan Çatalzeytin ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel sonucunda 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır. Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır."