Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da aranan alzaymır hastası bulundu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Kavak ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası H.K, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonunda bulundu.
Belalan Mahallesi'nde yaşayan H.K'den dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamadıklarını belirten ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, ormanlık alanda ve Samsun-Ankara kara yolu çevresinde yaptıkları arama çalışması sonucunda H.K'yi evinden 15 kilometre uzakta bir akaryakıt istasyonunda buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.K, ailesine teslim edildi.
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