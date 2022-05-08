Belalan Mahallesi'nde yaşayan H.K'den dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamadıklarını belirten ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanda ve Samsun-Ankara kara yolu çevresinde yaptıkları arama çalışması sonucunda H.K'yi evinden 15 kilometre uzakta bir akaryakıt istasyonunda buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.K, ailesine teslim edildi.