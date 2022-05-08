Yakup Şimşek'in kullandığı otomobil, D100 kara yolu Osmancık ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisine girmek için manevra yapan yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Emin Yıldız, Dilek Yıldız, Cemre Şimşek, Ceren Şimşek ve Leyla Şimşek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.