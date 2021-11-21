Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da zift yüklü tanker devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Araklı ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tankerde bulunan zift yola akarak çevreye ve turistik tesise zarar verdi.
Bayburt istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan zift yüklü tanker, Araklı ilçesi Kayaiçi-Çatak mahallesi mevkiinde yan yatarak yola devrildi.
Kazada tankerde bulunan biri sürücü 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası tankerde bulunan zift akarak çevrede bulunan Çatak turistik tesisleri işletmesine ve çevreye zarar verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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