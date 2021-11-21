Selde, depremde, yangında... AFAD, tüm afetlerde ve acil durumlarda hemen harekete geçiyor ve yardım elini uzatıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı teknolojiyi kullanarak yardım ağını genişletti, "Acil Mobil Uygulaması"nı devreye aldı.

Amaç ise afetlerde daha çok can kurtarmak ve yardımları en hızlı şekilde ulaştırmak.

Uygulama, afetzede için kolaylık sağlıyor

Uygulama başlatıldığında 112 ACİL çağrı merkezine bağlanılıyor. Afetzedenin durumunu anlatan kısayol butonları da sistemde mevcut.

Arayan kişi konuşamayacak durumda ise sisteme kayıtlı taslak cümleleri kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabiliyor.

En yakın toplanma alanlarını gösteriyor

Uygulama ile afet anında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor. Afetzedenin toplanma alanına ulaşabilmesi için harita uygulaması üzerinden yol tarifi yapılıyor.

Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar için ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatılabiliyor.

Uygulamada ayrıca afet eğitim videoları da yer alıyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tahsin Özkan