Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kanalına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Bilecik’te, kara yolu üzerinde ilerleyen 50 yaşındaki Mustafa K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı.
Kazada, sürücü Mustafa K. ile aynı araçta bulunan 4 yaşındaki Murat Kaan K., Tayfun K., Milkay K. ve İlknur K. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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