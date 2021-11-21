Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde su dolu çukura düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Abdurrahman Dede Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Büşra H, yaklaşık bir metre derinliğindeki su dolu çukura düştü.
Ailesi tarafından çukurdan çıkarılan küçük Büşra, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük kız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa
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