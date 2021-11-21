Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayınpederini tabancayla yaralayan damat yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kavga ettiği kayınpederini tabancayla yaraladığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de 4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta terzilik yapan 60 yaşındaki O.A., dükkanına gelen damadı 34 yaşındaki K.Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, tabancayla kayınpederi O.A'yı bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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