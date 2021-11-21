Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, evde bulunan 3 yaşındaki Erdal Ege Ç, Tuğçe Nur Ç., 4 yaşındaki Kuzey Ç., Gökhan Ç., Abdil T. ve Raziye T. dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Abdil T. ise Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.