Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden geçen Dilderesi'ne atık su aktığı iddiası üzerine harekete geçildi.

Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı ve suyun deşarj noktasından numune aldı.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.