Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'deki Dilderesi'ne atık su döküldüğü iddiaları üzerine sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden geçen Dilderesi'ne atık su aktığı iddiası üzerine harekete geçildi.
Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı ve suyun deşarj noktasından numune aldı.
Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Etiketler: Kocaeli Su Kaynakları
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