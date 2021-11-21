Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da jandarmadan kazazede ve yakınlarına anlamlı ziyaret
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da 'Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü' kapsamında jandarma ekipleri, kazazede ve yakınlarını ziyaret etti.
Antalya'da Jandarma ekipleri "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" nedeniyle şehir merkezinde ve ilçelerinde trafik kazasından kendisi ya da ailesi zarar görmüş vatandaşları ziyaret etti.
Trafik kazası sonrası yaralanan ya da yakınlarını kaybeden kazazedelere çiçek götürerek ziyarette bulunan ekipler, trafik kazasında insan faktörünün belirleyici olduğunu, kask takmanın ve emniyet kemeri kullanmanın önemini vurguladı.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı
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