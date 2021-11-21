Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kumar oynayan 55 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza kesildi.
Eskişehir'de Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.
Dernekte kumar oynadıkları tespit edilen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.
Kapatılan derneğin sorumlusu 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
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