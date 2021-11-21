AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Esenli Yaylası'ndaki arama çalışmaları sırasında, kayıp Çebik'in ikamet ettiği Güneysınır ilçesine bağlı Mehmetali Mahallesi'ne gittiği haberi geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, mahalle muhtarıyla telefon görüşmesinde, Çebik'in otostop çekerek ailesinin yanına geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine bölgedeki AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin arama tarama çalışmaları sona erdi.

Ormanlık alana girdi, bir daha haber alınamadı

Veli Çebik, 14 Kasım'da Antalya'nın Alanya ilçesinden Ali Gümüşok ile gübre almak için Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Avgançik köyündeki Esenli Yaylası'na gelmiş, araca gübre yükleme sırasında verilen molada ihtiyaç gidermek için ormanlık alana gitmişti.

Belirli bir süre sonra Çebik, gelmeyince ve kendisinden haber alınamayınca durum 112'ye bildirilmiş, bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.