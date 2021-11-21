Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars eksi 12 dereceyi gördü, dereler dondu
[Fotoğraf: İHA]
Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu.
Hava sıcaklığının geceleri eksi 12’ye düştüğü Kars’ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkanlar araçlarının camlarının buzunu temizledi.
Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.
Etiketler: Hava Durumu Kars
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