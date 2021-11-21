Fransa'da yaşayan mühendis çift Mathiue Tournier ve Mathilde Poisson, ülkelerinden başladıkları tur kapsamında 7 aydır bisikletle Türkiye'yi geziyor.

Türkiye'nin doğal güzelliklerini yerinde görmek ve fotoğraflamak için seyahat eden çift, kilometrelerce pedal çevirerek birçok ili geçti.

Türkiye'yi çok beğendiklerini ve Türk insanının kendilerine misafirperver davrandığını söyleyen Tournıer, "Türkiye'deki insanlar dil bilmedikleri halde bize hep yardımcı olmaya çalıştılar, ihtiyaçlarımızı karşıladılar" dedi.

Poisson ise Türkiye turunu tamamladıktan sonra Fransa'ya döneceklerini, orada da ulaşımı sağlarken bisikleti tercih ettiklerini söyledi.