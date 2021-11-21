Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta, yolda duran hafif ticari araca çarpmamak için otomobilden inen 2 kişinin aracına, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada Eren Özcan yönetimindeki hafif ticari araç yolda durdu. Aynı yöne giden Resul Yaman, son anda fark ettiği hafif ticari araca çarpmamak için otomobilini durdurdu.
4 kişi yaralandı
Yaman ile birlikte yolculuk eden Fatih Karakaş ile Anıl Karakaş otomobilden indi. Bu sırada arkadan gelen Melih Akkaya yönetimindeki otomobil Fatih ve Anıl Karakaş ile indikleri otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada, Fatih Karakaş, Anıl Karakaş, Resul Yaman ve Melih Akkaya yaralandı.
İhbar üzerine 4 yaralı, Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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