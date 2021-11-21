Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada Eren Özcan yönetimindeki hafif ticari araç yolda durdu. Aynı yöne giden Resul Yaman, son anda fark ettiği hafif ticari araca çarpmamak için otomobilini durdurdu.

4 kişi yaralandı

Yaman ile birlikte yolculuk eden Fatih Karakaş ile Anıl Karakaş otomobilden indi. Bu sırada arkadan gelen Melih Akkaya yönetimindeki otomobil Fatih ve Anıl Karakaş ile indikleri otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada, Fatih Karakaş, Anıl Karakaş, Resul Yaman ve Melih Akkaya yaralandı.

İhbar üzerine 4 yaralı, Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.