Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan, şehit oldu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan K.E.T, aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.
Yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Yusuf Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı.
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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