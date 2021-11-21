Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan K.E.T, aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

Yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Yusuf Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.