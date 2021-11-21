Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, can kurtarma botu KEGM-3 ile hızlı tahliye edilerek, Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi.