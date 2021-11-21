Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haliç'te sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen içinde 8 kişi bulunan tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, can kurtarma botu KEGM-3 ile hızlı tahliye edilerek, Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi.
Etiketler: İstanbul Sahil Güvenlik
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