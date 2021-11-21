Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da oy kullanıldı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

126 sandıkta oy kullanılıyor

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Anastas Gercikov'un yarıştığını ifade eden Ateş, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Amaçları iç siyaset malzemesi yapmak"

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu, Bulgaristan yönetiminin, Türkiye’nin bu ülkede yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerek Bulgaristan’da yaşayan Türk halkının gerekse başka ülkelerde yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan herkesin ülkedeki seçimlerde oy kullanma hakkının bulunduğu belirtildi.

Oy kullanma hakkının yasalarla güvence altında olduğu ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hakkın aslı olmayan gerekçelerle yönlendirmeye tabi tutulduğunu iddia etmek ve halkı galeyana getirerek nefret söylemlerinde bulunmasına sebep olmak, devlet adabına uymamaktadır. Amaçları, (seçimleri) iç siyaset malzemesi haline getirmek olan Bulgaristan yöneticilerini akılcı yaklaşımlara davet ediyor, insanların oy kullanabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlamalarını tavsiye ediyoruz. Bulgaristan Cumhuriyeti yöneticilerinin mesnetsiz gerekçelerle Türkiye'nin bu ülkede yapılan seçimlere müdahale ettiği iddiaları ve Bulgar halkını kışkırtmaya çalışması kabul edilemez."