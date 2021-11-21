Battaniye, tekerlek, cep telefonu hatta protez diş...

Tüm bu atıklar çöplükten değil Köyceğiz Gölü'nden çıkarıldı.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Semra Gönenç, "Gölün bu atılan atıkları yok etme şansı yok, olduğu gibi kalıyor. Ne yazık ki en büyük tehlike de tarımsal atıkların göle gelmesi. Bununla ilgili de çalışmalar yapmayı planlıyoruz" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dalgıçlarla gölde temizlik yapıldı. Gölden çıkanlar, doğanın insan eliyle nasıl kirletildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Göl kendini korumak için önlem aldı

Göl de kirliliğe karşı kendini korumak için önlem almış.

Dalış Eğitmeni Murat Kulakaç, "Yosunlarla, bitkilerle kıyıyla araya bir set çekmiş. Tüm kirlilikleri belli bir yerde blokaj oluşturmuş ve kendini koruma altına almış" diye konuştu.

Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Köyceğiz, Türkiye'nin "sakin şehir" unvanına sahip 16'ncı bölgesi.