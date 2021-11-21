Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de taksiden silahla ateş açıldı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Seyir halindeki ticari taksiden silahla ateş açılması sonucu yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya Caddesi'ndeki bir evde eğlenen 24 yaşındaki Ahmet Soyubol ve arkadaşları, evlerine gitmek için sabah saatlerinde dışarı çıktı. Arkadaş grubuna yanlarına yaklaşan bir ticari taksiden ateş açıldı.
Silahlı saldırıda Soyubol ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, firari şüpheliyi arıyor
Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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