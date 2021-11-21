Asırlık gelenek tescillendi, tahin değirmeni restorasyon ile modern görünüme kavuştu.

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesindeki su değirmeninde, 152 yıldır bölgede yetişen susamlarla tahin üretimi yapılıyor.

Uzun yıllardır aynı aile tarafından işletilen değirmen, restorasyon çalışması ile tarihi dokusu korunarak yenilendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, tahin değirmeninin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'taşınmaz kültür varlığı' olarak tescil edildiğini ve bu sene itibarıyla restorasyon için destek aldığını söyledi.

Kumçatı susamları, değirmendeki işlemlerle tahine dönüşüyor

Değirmende gece ve gündüz vardiyalı olarak 6 kişi çalışıyor.

Tarlalardan toplanan susam yıkandıktan sonra kurutuluyor. Ardından odun ateşinde kavrularak değirmende öğütülüyor ve hazır hale getiriliyor.

Günde yaklaşık 400 kilogram tahin elde ediliyor.