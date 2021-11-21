Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde cip takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobile çarpmamak için manevra yapan diğer otomobil sürücüsü aynı yönde seyir halindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Tevhide Ç. yönetimindeki cip, D 100 kara yolunun Yalı Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre trafikte "makas" atarak ilerleyen bir araca çarpmamak için manevra yapan yabancı plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kara yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü
Araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından kaza yapan araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açılan kara yolunda trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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