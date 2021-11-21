Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 03:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da araç ağaca çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolunda meydana geldi.
İlhan Emirhan Sarışen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada, Furkan Özütemiz ve Mert Kafalı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sarışen ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Meram Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı Sarışen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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