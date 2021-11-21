Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gün boyunca sağanak etkili oldu.

Aşırı yağış sonrası binaların istinat duvarı çöktü.

Tedbir amacıyla 3 bina tahliye edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30'uncu kilometresindeki Dağgeçidi'nde de heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinaları, yola savrulan toprak ve briket yığınlarını temizledi.

Her iki olayda da can kaybı ve yaralanan olmadı.