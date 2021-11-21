Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 02:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta aşırı yağışın ardından binaların istinat duvarı çöktü, karayolunda da heyelan meydana geldi. Her iki olayda da can kaybı ve yaralanan olmadı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gün boyunca sağanak etkili oldu.
Aşırı yağış sonrası binaların istinat duvarı çöktü.
Tedbir amacıyla 3 bina tahliye edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30'uncu kilometresindeki Dağgeçidi'nde de heyelan meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinaları, yola savrulan toprak ve briket yığınlarını temizledi.
Her iki olayda da can kaybı ve yaralanan olmadı.
Etiketler: Sağanak Kahramanmaraş Heyelan Yağış
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