Kaza dün saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi.

İstanbul yönünde ilerleyen İsmet Kaygusuz idaresindeki kamyon, aynı istikamette ilerleyen Selman Kahrıman'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri gitti.

Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 2’si bebek 4 kişi, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selman Kahrıman ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobil hurdaya döndü

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.