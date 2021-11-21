Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eve el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelileri aramak için çalışma başlattı.
Nurlupınar Mahallesi 305 Sokak'taki bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.
Patlama sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan olmadı
Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, patlayıcının parçalarını detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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