Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te gulette çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gulette çıkan yangın söndürüldü.
Adaköy Mahallesi'nde bir marinada karada kışlamada bulunan 27 metrelik gulette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, marina personeli ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken gulette hasar oluştu.
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