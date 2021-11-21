Kitaplar raflara dizildi, yazarlar standlarda okurlarını karşıladı. Anadolu yakasının en büyük kitap fuarı 2'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ümraniye'deki kitap fuarının açılışını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Standları tek tek gezen Kalın, okuyucularla sohbet etti. Kitaplarını imzaladı.

Açılışta konuşan Kalın, “Türkiye okuyor. Artık imkanlarımızda daha fazla artmaya başladı. Millet kıraathaneleri, yeni kütüphaneler, okuma salonları, basılan kitaplar kitap ve yayın dünyasına verilen destek işte bu arada bu tür kitap fuarlarıyla kendini tekrar tekrar gösteriyor” dedi.

Fuarın onur konuğu ise Prof. Dr. Sadettin Ökten'di. Ökten, “Tane temel kıstas söyleyelim. Bir tanesi seçerek okumak, kendi kimliğinizi inşa etmek bakımından. Bir diğeri külliyat okumak, üçüncüsü de aynı eseri hayatın farklı safhalarında okumak” diye konuştu.

Kitap fuarında Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevinin yanı sıra, 200 değerli yazar da bulunuyor. Okurlar burada en sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı buluyor.

Fuara ilgi, ilk gün olmasına rağmen yoğundu. Kitap fuarı 28 Kasım'a kadar devam edecek.

