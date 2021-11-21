Siverek istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, tali yoldan ana yola girmeye çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada Bedir G. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Diyarbakır’dan çok sayıda ambulans sevk edildi.

Siverek-Diyarbakır karayolu bir süre trafiğe kapandı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Diyarbakır’ın çeşitli hastanelerine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bedir G., Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanırken, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.