Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 01:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da park halindeyken hareket eden araç markete girdi
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girdi. O anda markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken markette ve araçta hasar oluştu.
Dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesinde, park halindeki otomobil, belirlenemeyen nedenle hareket edip bir marketin camını kırarak içine girdi.
Markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralanan olmazken markette ve araçta hasar oluştu.
Etiketler: Konya
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