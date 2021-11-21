Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Tıra çarpan araç metrelerce takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 30. kilometresinde, aynı yönde seyreden M.G'nin kullandığı tıra çarptı.
Hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.Ç. ile aynı araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Tır sürücüsü gözaltına alındı
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan E.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü M.G. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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