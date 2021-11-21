Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 03:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın: 2 dönüm alan kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 dönüm otluk ve makilik alan kül oldu.
Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası’nda otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yayılma eğilimi gösterdi.
Söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek verdi
İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerine Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de destek verdi.
Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında 2 dönüm otluk ve makilik alanın kül olduğu öğrenildi.
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