Tam 1635 yıldır dimdik ayakta...

Manisa'nın Soma ilçesindeki zeytin ağacının yaşı Balıkesir Üniversitesi tarafından belirlendi. Diğer ağaçlar da 400 yıllık... Hepsi tescilli.

Ertuğrul Özcan ata yadigarı tüm bu ağaçların sahibi.

Özcan, ağaçlarına gözü gibi bakıyor

4 nesildir zeytincilik yapan bir ailenin temsilcisi olan Özcan için onlar ağaçtan çok daha fazlası.

"Bu bahçe benim için anlatılamayacak kadar kıymetli, değerli. Benim için dünyanın en kıymetlisi çocuklarımdan sonra burası diyebilirim. Ağaçlara dokunurum, konuşurum, severim onları."

Ağaçlarına kimyasal ilaç vermiyor

Asırlık ağaçlara çocuğu gibi bakan Ertuğrul Özcan kimyasal ilaç da vermediğini belirterek, "Isırgan otu ilacı ben kendim yapıyorum. Ağaçlarımıza onu atıyoruz. Bunun dışında ağaçların da kalsiyuma ihtiyacı var. Biz de ağaçların kalsiyum ihtiyacını sütle karşılıyoruz. 20 dönüm civarındaki yere 2 ton civarında sütle suyu karıştırıp o şekilde bir uygulama yapıyoruz" dedi.

Ertuğrul Özcan asırlık ağaçlardan her yıl yaklaşık 600 ton zeytinyağı çıkarıyor.