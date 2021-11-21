Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 08:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Dün gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi- Şanlıurfa karayolunda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
Meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yaşanan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı
Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 6 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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