Dün gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi- Şanlıurfa karayolunda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaşanan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 6 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.