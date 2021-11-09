Bulgaristan’daki 37 yıl önce ülkedeki yönetimin asimilasyon politikasına maruz kalan Türk azınlığının adlarının "Bulgarlaştırılması" hedeflendi, aralarında Türkçe konuşmaları bile yasaklandı.

1989'da ise binlerce Türk göç etmek zorunda kaldı.

HÖH büyük destek bekliyor

Bulgaristan, 1990'da demokratikleşti. Bunun üzerine Türk ve Müslüman azınlık, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisini kurdu.

Bugüne gelindiğindeyse Parti, Bulgaristan'da 14 Kasım’da yapılacak eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde büyük destek bekliyor.

Parti Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu.

"Oy kullanma" çağrısı

Böylece ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi Bulgaristan’da cumhurbaşkanı adayı oldu.

Mustafa Karadayı, "Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına, ülkemizdeki politik süreçlerde aktif olmaları çağrısında bulunuyor ve oy kullanmaları çağrısı yapıyorum." dedi.

HÖH Partisi ülkenin tüm bölgelerinde de milletvekili adayı gösteriyor.

"Parlamentoda ne kadar güçlü olursak haklarımızı korumak için o kadar çaba gösterebiliriz"

Bulgaristan Türklerinin siyaseten de güçlenmesi için oy kullanmaları oldukça önemli.

Kırcaali Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet, "Bir Bulgaristan Türk'ü olarak, Bulgaristan içinde ve dışında yaşayan tüm soydaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunacağım. Parlamentoda ne kadar güçlü olursak o kadar hak ve hukukumuzla ilgili haklarımızı korumak için çaba gösterebiliriz." dedi.

"Seçim, Bulgaristan Türklerinin geleceği açısından çok önemli"

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan Türklerinin seçimlere katılımının önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı:

"Bu seçim, kardeşlerimizin hem kendileri hem de çocuklarının geleceği açısından çok önemli. Zira başta sosyal haklar olmak üzere birçok sorunumuzun halli ancak ve ancak oradaki yönetimlere ortak olunabildiği zaman çok kolay bir çözüme ulaşma imkanına sahip olabiliriz."

"Biz politik olarak da asimile olmayacağız"

Gençoğlu siyasi asimilasyon tehlikesine dikkati çekerek, "Asimilasyon sırasında silah zoruyla asimile olmadık. Ekonomik olarak bizleri asimile etmeye çalıştılar. Ekonomik olarak da asimile olmadık. Şu anda bizi politik olarak asimile etmeye çalışıyorlar. Biz politik olarak da asimile olmayacağız." dedi.

Türkiye'de bulunan seçmenler Ankara, İstanbul, Bursa'nın da aralarında olduğu 19 ilde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek